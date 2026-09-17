Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 750 тыс

Юрий Коледин - статистика

Нижний Новгород
10 декабря 2004 (21), Санкт-Петербург
#3 | Защитник
174 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нижний Новгород
6 : 0
17.09.2026
Ленинградец
1' - 90'
45'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Торпедо
1 : 2
13.09.2026
Нижний Новгород
1' - 90'
38'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Динамо Ставрополь
1 : 2
09.09.2026
Нижний Новгород
62' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Сочи
0 : 1
05.09.2026
Нижний Новгород
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нижний Новгород
11
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нижний Новгород
6 : 0
17.09.2026
Ленинградец
1' - 90'
45'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Торпедо
1 : 2
13.09.2026
Нижний Новгород
1' - 90'
38'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Сочи
0 : 1
05.09.2026
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Нижний Новгород
2 : 2
30.08.2026
Волга
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Нижний Новгород
4 : 2
24.08.2026
СКА-Хабаровск
1' - 87'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Велес
3 : 2
19.08.2026
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Текстильщик
1 : 3
15.08.2026
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Нижний Новгород
5 : 1
08.08.2026
Нефтехимик
70' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Челябинск
1 : 2
25.07.2026
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
КАМАЗ
1 : 2
19.07.2026
Нижний Новгород
1' - 90'
24'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Нижний Новгород
4 : 2
12.07.2026
Ротор
1' - 66'
Главные новости
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
2
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
2
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
4
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
1
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+