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    Юрий Потимков - статистика

    #69 | Защитник
    Имя Юрий
    Отчество Стефанович
    Фамилия Потимков
    Команда Металлист 1925
    Состав Основной
    Родной город Харьков
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 августа 2002 (20 лет)
    Рост 192
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 Был в запасе Колос 3:0 Металлист 1925 Украина. Премьер-лига, 20 тур
    02.04.2023 Был в запасе Металлист 1925 0:3 Днепр-1 Украина. Премьер-лига, 19 тур
    18.03.2023 Был в запасе Ворскла 0:0 Металлист 1925 Украина. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 1925 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 Был в запасе Колос (Ковалевка) 3:0 Металлист 1925 (Харьков)
    02.04.2023 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 0:3 Днепр-1 (Днепр)
    18.03.2023 Был в запасе Ворскла (Полтава) 0:0 Металлист 1925 (Харьков)
    11.03.2023 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
    05.03.2023 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 0:7 Шахтер (Донецк)
    27.02.2023 Был в запасе Александрия (Александрия) 3:3 Металлист 1925 (Харьков)
    13.11.2022 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 2:1 Ингулец (Петрово)
    08.11.2022 74' -90' Металлист (Харьков) 0:0 Металлист 1925 (Харьков)
    28.10.2022 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 0:3 Заря (Луганск)
    23.10.2022 Был в запасе Рух (Львов) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
    30.09.2022 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 2:0 Колос (Ковалевка)
    11.09.2022 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 3:0 Металлист 1925 (Харьков)
    03.09.2022 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 3:2 Ворскла (Полтава)
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