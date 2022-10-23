Юрий Потимков - статистика
#69 | Защитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Стефанович
|Фамилия
|Потимков
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харьков
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Стефанович
|Фамилия
|Потимков
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харьков
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|Был в запасе
|Колос
|3:0
|Металлист 1925
|Украина. Премьер-лига, 20 тур
|02.04.2023
|Был в запасе
|Металлист 1925
|0:3
|Днепр-1
|Украина. Премьер-лига, 19 тур
|18.03.2023
|Был в запасе
|Ворскла
|0:0
|Металлист 1925
|Украина. Премьер-лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист 1925
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|02.04.2023
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:3
|Днепр-1 (Днепр)
|18.03.2023
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|11.03.2023
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|05.03.2023
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:7
|Шахтер (Донецк)
|27.02.2023
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|3:3
|Металлист 1925 (Харьков)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|08.11.2022
|74' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|28.10.2022
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:3
|Заря (Луганск)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|30.09.2022
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:0
|Колос (Ковалевка)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|3:2
|Ворскла (Полтава)