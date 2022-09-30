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    Никита Безуглый - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Никита
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Безуглый
    Команда Металлист 1925
    Состав Основной
    Родной город Волноваха
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 августа 1995 (27 лет)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 90' Колос 3:0 Металлист 1925 Украина. Премьер-лига, 20 тур
    02.04.2023 1' - 90' Металлист 1925 0:3 Днепр-1 Украина. Премьер-лига, 19 тур
    18.03.2023 1' - 90' Ворскла 0:0 Металлист 1925 Украина. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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