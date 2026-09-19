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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Буковина
Никита Безуглый
Статистика
€ 450 тыс
Никита Безуглый - статистика
Буковина
1 августа 1995 (31), Волноваха
#3 | Защитник
186 см
Украина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Харьков
2 : 0
19.09.2026
Буковина
Был в запасе
Статистика по турнирам
Украина. Премьер-лига 2023/2024
Украина. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Харьков
18
1
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Черноморец
3 : 0
12.05.2024
Харьков
1' - 21'
21'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
3 : 2
04.05.2024
Ворскла
1' - 90'
26'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Кривбасс
3 : 0
28.04.2024
Харьков
39' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Харьков
1 : 1
22.04.2024
Оболонь
85' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Харьков
1 : 1
15.04.2024
Днепр-1
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Колос
1 : 1
07.04.2024
Харьков
73' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Заря
2 : 1
31.03.2024
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Харьков
1 : 4
16.03.2024
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Харьков
1 : 1
08.03.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Минай
2 : 0
02.03.2024
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Харьков
2 : 4
25.02.2024
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Харьков
0 : 3
11.12.2023
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Динамо К
4 : 2
07.12.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Шахтер
2 : 0
03.12.2023
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Полесье
2 : 1
11.11.2023
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Харьков
2 : 1
05.11.2023
Черноморец
1' - 90'
53'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Ворскла
1 : 1
29.10.2023
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Харьков
1 : 3
20.10.2023
Кривбасс
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Оболонь
1 : 0
08.10.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Днепр-1
1 : 0
02.10.2023
Харьков
1' - 90'
64'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Харьков
0 : 0
24.09.2023
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Харьков
2 : 1
15.09.2023
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Рух
1 : 1
03.09.2023
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Харьков
1 : 0
19.08.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Александрия
1 : 0
05.08.2023
Харьков
1' - 90'
41'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Харьков
1 : 2
29.07.2023
Шахтер
1' - 90'
90'
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