Саид Хамулич - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Саид
|Фамилия
|Хамулич
|Команда
|Тулуза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Саид
|Фамилия
|Хамулич
|Команда
|Тулуза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|60' - 90'
|Тулуза
|0:1
|Клермон
|Франция. Лига 1, 26 тур
|88'
|01.03.2023
|59' - 90'
|Тулуза
|6:1
|Родез
|Франция. Кубок, 1/4 финала
|26.02.2023
|66' - 90'
|Реймс
|3:0
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|81' - 90'
|Тулуза
|2:3
|Марсель
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Тулуза
|3:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|73' - 90'
|Тулуза
|3:1
|Реймс
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тулуза
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|60' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|88'
|26.02.2023
|66' -90'
|Реймс (Реймс)
|3:0
|Тулуза (Тулуза)
|19.02.2023
|81' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:3
|Марсель (Марсель)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|3:1
|Ренн (Ренн)