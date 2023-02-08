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    Саид Хамулич - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Саид
    Фамилия Хамулич
    Команда Тулуза
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 ноября 2000 (22 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 60' - 90' Тулуза 0:1 Клермон Франция. Лига 1, 26 тур
    88'
    01.03.2023 59' - 90' Тулуза 6:1 Родез Франция. Кубок, 1/4 финала
    26.02.2023 66' - 90' Реймс 3:0 Тулуза Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 81' - 90' Тулуза 2:3 Марсель Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 Был в запасе Тулуза 3:1 Ренн Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 73' - 90' Тулуза 3:1 Реймс Франция. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тулуза 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 60' -90' Тулуза (Тулуза) 0:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    88'
    26.02.2023 66' -90' Реймс (Реймс) 3:0 Тулуза (Тулуза)
    19.02.2023 81' -90' Тулуза (Тулуза) 2:3 Марсель (Марсель)
    12.02.2023 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 3:1 Ренн (Ренн)
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