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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Самсунспор
Джо Мендес
Статистика
€ 2,50 млн
Джо Мендес - статистика
Самсунспор
31 декабря 2002 (23), Сольна
#2 | Защитник
177 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Эрзурумспор
1 : 0
20.09.2026
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
1 : 5
12.09.2026
Чорум
1' - 89'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
06.09.2026
Самсунспор
1' - 90'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
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Турция. Суперлига 2025/2026
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Португалия. Примейра 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Самсунспор
6
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Эрзурумспор
1 : 0
20.09.2026
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
1 : 5
12.09.2026
Чорум
1' - 89'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
06.09.2026
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
0 : 2
30.08.2026
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Ризеспор
0 : 2
22.08.2026
Самсунспор
1' - 90'
34'
Турция. Суперлига, 1 тур
Самсунспор
3 : 3
17.08.2026
Гезтепе
1' - 90'
43'
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