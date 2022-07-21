Джо Мендес - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Мендес
|Команда
|Брага
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сольна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Мендес
|Команда
|Брага
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сольна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Брага
|2:0
|Риу Аве
|Португалия. Примейра, 23 тур
|23.02.2023
|1' - 90'
|Фиорентина
|3:2
|Брага
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Брага
|2:0
|Арука
|Португалия. Примейра, 21 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Брага
|0:4
|Фиорентина
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|Был в запасе
|Маритиму
|1:2
|Брага
|Португалия. Примейра, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АИК
|3
|0
|0
|0
|0
|Брага
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:2
|Брага (Брага)
|16.02.2023
|Был в запасе
|Брага (Брага)
|0:4
|Фиорентина (Флоренция)
|25.08.2022
|1' -90'
|АИК (Стокгольм)
|0:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|3:0
|АИК (Стокгольм)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Шкендия (Тетово)
|1:2
(2:3)п
|АИК (Стокгольм)
|04.08.2022
|1' -90'
|АИК (Стокгольм)
|1:1
|Шкендия (Тетово)
|21.07.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:2
|АИК (Стокгольм)