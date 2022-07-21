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    Джо Мендес - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Джо
    Фамилия Мендес
    Команда Брага
    Состав Основной
    Родной город Сольна
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 декабря 2002 (20 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Брага 2:0 Риу Аве Португалия. Примейра, 23 тур
    23.02.2023 1' - 90' Фиорентина 3:2 Брага Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Брага 2:0 Арука Португалия. Примейра, 21 тур
    16.02.2023 Был в запасе Брага 0:4 Фиорентина Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 Был в запасе Маритиму 1:2 Брага Португалия. Примейра, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АИК 3 0 0 0 0
    Брага 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:2 Брага (Брага)
    16.02.2023 Был в запасе Брага (Брага) 0:4 Фиорентина (Флоренция)
    25.08.2022 1' -90' АИК (Стокгольм) 0:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    18.08.2022 Был в запасе Словацко (Угерске-Градиште) 3:0 АИК (Стокгольм)
    11.08.2022 Был в запасе Шкендия (Тетово) 1:2
    (2:3)п    		 АИК (Стокгольм)
    04.08.2022 1' -90' АИК (Стокгольм) 1:1 Шкендия (Тетово)
    21.07.2022 1' -90' Ворскла (Полтава) 3:2 АИК (Стокгольм)
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