Нене Гбамбле - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Нене
|Фамилия
|Гбамбле
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 2002 (21 год)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Нене
|Фамилия
|Гбамбле
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 2002 (21 год)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2023
|1' -70'
|Балтика (Калининград)
|4:1
|Ахмат (Грозный)
|04.10.2023
|46' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:3
|Ахмат (Грозный)
|20.09.2023
|1' -57'
|Ахмат (Грозный)
|3:3
(2:4)п
|Зенит (Санкт-Петербург)
|14'