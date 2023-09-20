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    Нене Гбамбле - статистика

    #47 | Нападающий
    Имя Нене
    Фамилия Гбамбле
    Команда Ахмат
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 мая 2002 (21 год)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.10.2023 1' -70' Балтика (Калининград) 4:1 Ахмат (Грозный)
    04.10.2023 46' -90' Крылья Советов (Самара) 0:3 Ахмат (Грозный)
    20.09.2023 1' -57' Ахмат (Грозный) 3:3
    (2:4)п    		 Зенит (Санкт-Петербург)
    14'
    Россия
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