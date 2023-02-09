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    Эрван Коля - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Эрван
    Фамилия Коля
    Команда Лорьян
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2023 Был в запасе Лорьян 1:2
    (2:4)п         		Ланс Франция. Кубок, 1/8 финала
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