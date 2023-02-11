Матеус Ногейра - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Ногейра
|Команда
|Портимоненси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Ногейра
|Команда
|Портимоненси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Портимоненси
|0:1
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 23 тур
|24.02.2023
|Был в запасе
|Фамаликан
|1:0
|Портимоненси
|Португалия. Примейра, 22 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Витория Гимараеш
|1:0
|Портимоненси
|Португалия. Примейра, 20 тур