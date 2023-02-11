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    Матеус Ногейра - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Матеус
    Фамилия Ногейра
    Команда Портимоненси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 191
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Портимоненси 0:1 Спортинг Португалия. Примейра, 23 тур
    24.02.2023 Был в запасе Фамаликан 1:0 Портимоненси Португалия. Примейра, 22 тур
    11.02.2023 Был в запасе Витория Гимараеш 1:0 Портимоненси Португалия. Примейра, 20 тур
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