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    Статис Тахатос - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Статис
    Фамилия Тахатос
    Команда Волос
    Состав Основной
    Родной город Салоники
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 августа 2001 (21 год)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' ПАС 0:1 Волос Греция. Суперлига, 25 тур
    84'
    24.02.2023 Был в запасе Волос 1:1 ПАС Ламия Греция. Суперлига, 24 тур
    18.02.2023 Был в запасе Панатинаикос 2:0 Волос Греция. Суперлига, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Волос 2:1 Атромитос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волос 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' ПАС (Яннина) 0:1 Волос (Волос)
    84'
    24.02.2023 Был в запасе Волос (Волос) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    18.02.2023 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 2:0 Волос (Волос)
    12.02.2023 Был в запасе Волос (Волос) 2:1 Атромитос (Перистери)
    06.02.2023 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 0:3 Волос (Волос)
    28.01.2023 Был в запасе Волос (Волос) 2:3 Панетоликос (Агринио)
    21.01.2023 Был в запасе Арис (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    08.01.2023 Был в запасе Волос (Волос) 0:4 Олимпиакос (Пирей)
    03.01.2023 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:0 Волос (Волос)
    28.12.2022 Был в запасе Волос (Волос) 0:4 АЕК (Афины)
    21.12.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:0 Волос (Волос)
    13.11.2022 Был в запасе ПАОК (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    29.10.2022 Был в запасе Волос (Волос) 1:5 Панатинаикос (Афины)
    22.10.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 0:2 Волос (Волос)
    15.10.2022 Был в запасе Волос (Волос) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    08.10.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 2:3 Волос (Волос)
    04.09.2022 Был в запасе Волос (Волос) 0:1 ОФИ (Ираклион)
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