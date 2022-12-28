Кирьякос Асланидис - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Кирьякос
|Фамилия
|Асланидис
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Кирьякос
|Фамилия
|Асланидис
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|90' - 90'
|ПАС
|0:1
|Волос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|24.02.2023
|Был в запасе
|Волос
|1:1
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 24 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Панатинаикос
|2:0
|Волос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Волос
|2:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|90' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Волос (Волос)
|24.02.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Волос (Волос)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|06.02.2023
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:3
|Волос (Волос)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|16.01.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|0:4
|Олимпиакос (Пирей)
|03.01.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Волос (Волос)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|0:4
|АЕК (Афины)