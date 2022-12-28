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    Кирьякос Асланидис - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Кирьякос
    Фамилия Асланидис
    Команда Волос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 марта 2002 (20 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 90' - 90' ПАС 0:1 Волос Греция. Суперлига, 25 тур
    24.02.2023 Был в запасе Волос 1:1 ПАС Ламия Греция. Суперлига, 24 тур
    18.02.2023 Был в запасе Панатинаикос 2:0 Волос Греция. Суперлига, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Волос 2:1 Атромитос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волос 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 90' -90' ПАС (Яннина) 0:1 Волос (Волос)
    24.02.2023 Был в запасе Волос (Волос) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    18.02.2023 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 2:0 Волос (Волос)
    12.02.2023 Был в запасе Волос (Волос) 2:1 Атромитос (Перистери)
    06.02.2023 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 0:3 Волос (Волос)
    21.01.2023 Был в запасе Арис (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    16.01.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:1 Волос (Волос)
    08.01.2023 Был в запасе Волос (Волос) 0:4 Олимпиакос (Пирей)
    03.01.2023 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:0 Волос (Волос)
    28.12.2022 Был в запасе Волос (Волос) 0:4 АЕК (Афины)
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