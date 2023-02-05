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    Vasco Sousa - статистика

    #67 | Полузащитник
    Имя Vasco Sousa
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Порту 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 Был в запасе Порту (Порту) 1:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    05.02.2023 87' -90' Порту (Порту) 2:0 Визела (Визела)
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