Хоселито - статистика
#83 | Полузащитник
|Имя
|Хосе Антонио
|Фамилия
|Маркес
|Команда
|Верона
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Уэльва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Хосе Антонио
|Фамилия
|Маркес
|Команда
|Верона
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Уэльва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.02.2023
|Был в запасе
|Верона
|0:3
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 24 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Верона
|1:0
|Салернитана
|Италия. Серия А, 22 тур