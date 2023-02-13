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    Хоселито - статистика

    #83 | Полузащитник
    Имя Хосе Антонио
    Фамилия Маркес
    Команда Верона
    Состав Молодежный
    Родной город Уэльва
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 февраля 2004 (19 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.02.2023 Был в запасе Верона 0:3 Фиорентина Италия. Серия А, 24 тур
    13.02.2023 Был в запасе Верона 1:0 Салернитана Италия. Серия А, 22 тур
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