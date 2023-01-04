Рубен Мартинес - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|167
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|167
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 82'
|ПАС Ламия
|2:1
|Арис
|Греция. Суперлига, 25 тур
|24.02.2023
|1' - 82'
|Волос
|1:1
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 64'
|ПАС Ламия
|0:3
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|44'
|13.02.2023
|1' - 90'
|ПАС Ламия
|1:4
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС Ламия
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -82'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:1
|Арис (Салоники)
|24.02.2023
|1' -82'
|Волос (Волос)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|19.02.2023
|1' -64'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|44'
|13.02.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:4
|ОФИ (Ираклион)
|05.02.2023
|1' -69'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|30.01.2023
|1' -73'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|22.01.2023
|84' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|14.01.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|07.01.2023
|59' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)