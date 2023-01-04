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    Рубен Мартинес - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Рубен
    Фамилия Мартинес
    Команда ПАС Ламия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 декабря 1989 (33 года)
    Рост 167
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 82' ПАС Ламия 2:1 Арис Греция. Суперлига, 25 тур
    24.02.2023 1' - 82' Волос 1:1 ПАС Ламия Греция. Суперлига, 24 тур
    19.02.2023 1' - 64' ПАС Ламия 0:3 Олимпиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    44'
    13.02.2023 1' - 90' ПАС Ламия 1:4 ОФИ Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
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