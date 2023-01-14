Калвин Твигт - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Калвин
|Фамилия
|Твигт
|Команда
|Волендам
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 2003 (20 лет)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Калвин
|Фамилия
|Твигт
|Команда
|Волендам
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 2003 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|1' - 76'
|НЕК
|3:0
|Волендам
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Волендам
|2:0
|Витесс
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Твенте
|3:0
|Волендам
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волендам
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -76'
|НЕК (Неймеген)
|3:0
|Волендам (Волендам)
|18.02.2023
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|2:0
|Витесс (Арнем)
|12.02.2023
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Волендам (Волендам)
|04.02.2023
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|1:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|29.01.2023
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|3:2
|Гронинген (Гронинген)
|55'
|26.01.2023
|1' -77'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|20.01.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|2:0
|Волендам (Волендам)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Волендам (Волендам)
|2:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)