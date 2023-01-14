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    Калвин Твигт - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Калвин
    Фамилия Твигт
    Команда Волендам
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 января 2003 (20 лет)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 1' - 76' НЕК 3:0 Волендам Голландия. Эредивизие, 23 тур
    18.02.2023 1' - 90' Волендам 2:0 Витесс Голландия. Эредивизие, 22 тур
    12.02.2023 1' - 90' Твенте 3:0 Волендам Голландия. Эредивизие, 21 тур
    Статистика по турнирам
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