Барт ван Рой - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Барт
|Фамилия
|ван Рой
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 мая 2001 (21 год)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Барт
|Фамилия
|ван Рой
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 мая 2001 (21 год)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Аякс
|1:0
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|45'
|25.02.2023
|1' - 90'
|НЕК
|3:0
|Волендам
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|НЕК
|0:0
|Камбур
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|НЕК
|23
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|45'
|25.02.2023
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:0
|Волендам (Волендам)
|11.02.2023
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:0
|Камбур (Лиуварден)
|05.02.2023
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|28.01.2023
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Спарта (Роттердам)
|25.01.2023
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|НЕК (Неймеген)
|21.01.2023
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:1
|Эммен (Эммен)
|15.01.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:0
|НЕК (Неймеген)
|08.01.2023
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|13.11.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|6:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|04.11.2022
|1' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|0:1
|НЕК (Неймеген)
|30.10.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|НЕК (Неймеген)
|23.10.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:3
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|16.10.2022
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|2:0
|НЕК (Неймеген)
|08.10.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Экселсиор (Роттердам)
|02.10.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|16.09.2022
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|0:0
|НЕК (Неймеген)
|10.09.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Фортуна (Ситтард)
|04.09.2022
|1' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|0:0
|НЕК (Неймеген)
|01.09.2022
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|26.08.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|14.08.2022
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|1:4
|НЕК (Неймеген)
|07.08.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:1
|Твенте (Энсхеде)