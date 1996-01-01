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Yacine Atarsia
Главные новости
Украина может сняться с отбора Евро, зарплата и неустойка Талалаева в «Химках» и другие новости
14 апреля
23:49
Фото
Роналду выложил фото из сауны
1
23:17
Фетисов объяснил, почему голосовал за Fan ID, но выступает против него
7
22:44
Глушенков рассказал об отчислении из «Локомотива»
2
22:28
Оффтоп
Агент объяснил, почему россиянин из «Нэшвилла» поучаствовал в поддержке ЛГБТ
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Все новости
14 апреля
23:58
Икарди за тайм оформил хет-трик за «Галатасарай»
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23:40
«Герта» Шварца опустилась на последнее место в Бундеслиге
23:32
Сын Тюрама может оказаться в «Манчестер Сити» или «Ливерпуле»
23:07
Три лондонских клуба заинтересованы в тренере «Фейеноорда» Слоте
22:56
Защитник «МЮ» выбыл до конца сезона
22:12
Игрок Марокко Буфал: «Было приятно видеть слезы Роналду»
22:05
«ПСЖ» может стать владельцем главного стадиона Франции
21:58
«Арсенал» намерен переманить форварда «Кристал Пэлас»
21:45
«Тоттенхэм» готов заплатить более 62 миллионов за форварда «Барселоны»
21:33
В Петербурге оформили больше Fan ID, чем вместимость «Газпром Арены»
20
21:24
«Без слез не взглянешь»: Роднина – о качестве РПЛ
4
21:16
Кержаков: «Хоккей сейчас мне доставляет больше удовольствия, чем футбол»
1
21:00
Орлов: «Все хотят попасть в «Реал» и «Барселону». Так же и «Зенит» в России»
7
20:49
В сборной Ирака считают «Газпром Арену» лучшим стадионом Европы
1
20:40
Защитник «МЮ» сломал ногу в матче с «Севильей»
2
20:23
Журавель рассказал, от кого зависит будущее «Химок»
2
20:12
Фигурист Траньков: «Жене и семье Дзюбы я бы поставил памятник»
6
20:01
Фетисов прокомментировал слова Кержакова про отъезд из России
13
19:53
Рианчо: «Мостовой назвал Абаскаля и Клотета ноунеймами? Он тоже был ноунеймом!»
2
19:42
Радимов дал прогноз на топ-3 РПЛ
4
19:35
«Челси» сыграет с «Реалом» без основного защитника
19:28
Романцев рассказал, как игроки России отказывались выходить на матч Евро-1996, пока им не заплатят
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«Спартак» выпустил ретроанонс матча с «Торпедо»
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19:12
Григорий Иванов: «Не понимаю, чем футбол провинился перед чиновниками»
2
19:07
«ПСЖ» отреагировал на расистский скандал с участием Гальтье
18:56
Названа зарплата Талалаева в «Химках» и сумма неустойки в случае увольнения
5
18:38
Карпин отреагировал на новость о вероятном отказе России от участия в новом турнире с азиатскими сборными
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18:31
Стало известно, какую зарплату требовал Вейналдум в «Спартаке»
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Yacine Atarsia - статистика
#17 | Полузащитник
Имя
Yacine Atarsia
Позиция
Полузащитник
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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