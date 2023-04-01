Альфи Бавидж - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Альфи
|Фамилия
|Бавидж
|Команда
|Абердин
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Абердин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 апреля 2006 (17 лет)
|Имя
|Альфи
|Фамилия
|Бавидж
|Команда
|Абердин
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Абердин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 апреля 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.04.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти
|0:1
|Абердин
|Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
|08.04.2023
|Был в запасе
|Абердин
|2:0
|Килмарнок
|Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
|01.04.2023
|Был в запасе
|Сент-Джонстон
|0:1
|Абердин
|Шотландия. Премьер-лига, 30 тур