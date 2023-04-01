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    Альфи Бавидж - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Альфи
    Фамилия Бавидж
    Команда Абердин
    Состав Молодежный
    Родной город Абердин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 апреля 2006 (17 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.04.2023 Был в запасе Росс Каунти 0:1 Абердин Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
    08.04.2023 Был в запасе Абердин 2:0 Килмарнок Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
    01.04.2023 Был в запасе Сент-Джонстон 0:1 Абердин Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
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