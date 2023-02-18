Люк Кенни - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Кенни
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 2003 (19 лет)
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Кенни
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|Был в запасе
|Сент-Джонстон
|1:1
|Сент-Миррен
|Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Сент-Миррен
|1:0
|Росс Каунти
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур