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    Люк Кенни - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Люк
    Фамилия Кенни
    Команда Сент-Миррен
    Состав Молодежный
    Родной город Глазго
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 сентября 2003 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 Был в запасе Сент-Джонстон 1:1 Сент-Миррен Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
    18.02.2023 Был в запасе Сент-Миррен 1:0 Росс Каунти Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
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