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    Ermis Selimaj - статистика

    #75 | Защитник
    Имя Ermis Selimaj
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС Ламия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.01.2023 1' -90' Левадиакос (Левадия) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    14.01.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 0:0 ОФИ (Ираклион)
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