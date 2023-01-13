|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вестерло
|7
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|49'
|25.02.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|19.02.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|04.02.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|28.01.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Мехелен (Мехелен)
|22'
|21.01.2023
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|17.01.2023
|74' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Генк (Генк)
|13.01.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|1:2
|Оуд-Хеверли (Левен)