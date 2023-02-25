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    Этем Балчи - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Этем
    Фамилия Балчи
    Команда Кайсериспор
    Состав Молодежный
    Родной город Кайсери
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 июня 2003 (19 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Кайсериспор 1:2 Фенербахче Турция. Суперлига, 24 тур
    25.02.2023 Был в запасе Гиресунспор 1:2 Кайсериспор Турция. Суперлига, 23 тур
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