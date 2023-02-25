Этем Балчи - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Этем
|Фамилия
|Балчи
|Команда
|Кайсериспор
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кайсери
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Этем
|Фамилия
|Балчи
|Команда
|Кайсериспор
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кайсери
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Кайсериспор
|1:2
|Фенербахче
|Турция. Суперлига, 24 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Гиресунспор
|1:2
|Кайсериспор
|Турция. Суперлига, 23 тур