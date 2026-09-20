Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,80 млн

Билал Баязит - статистика

Самсунспор
8 апреля 1999 (27), Амстердам
#25 | Вратарь
185 см
Турция
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Эрзурумспор
1 : 0
20.09.2026
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
1 : 5
12.09.2026
Чорум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
06.09.2026
Самсунспор
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайсериспор
28
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Кайсериспор
0 : 4
11.04.2026
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
2 : 0
04.04.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор
1 : 0
19.03.2026
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Самсунспор
2 : 1
15.03.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Кайсериспор
1 : 3
09.03.2026
Трабзонспор
1' - 90'
53'
90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Генчлербирлиги
0 : 0
01.03.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
1 : 0
22.02.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Гезтепе
0 : 0
15.02.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Галатасарай
4 : 0
01.02.2026
Кайсериспор
1' - 90'
25'
Турция. Суперлига, 19 тур
Кайсериспор
0 : 3
24.01.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Бешикташ
1 : 0
19.01.2026
Кайсериспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Коньяспор
1 : 1
20.12.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Кайсериспор
0 : 0
13.12.2025
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Эюпспор
1 : 1
06.12.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
0 : 1
29.11.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Кайсериспор
0 : 3
22.11.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Фенербахче
4 : 2
09.11.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
3 : 2
02.11.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Карагюмрюк
2 : 2
24.10.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Кайсериспор
1 : 3
19.10.2025
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Трабзонспор
4 : 0
03.10.2025
Кайсериспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
1 : 1
28.09.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
71'
Турция. Суперлига, 1 тур
Кайсериспор
0 : 4
24.09.2025
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Антальяспор
1 : 1
20.09.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
30.08.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Кайсериспор
0 : 4
24.08.2025
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.08.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+