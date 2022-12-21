Ричард Чин - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Ричард
|Фамилия
|Чин
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Ричард
|Фамилия
|Чин
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|21.12.2022
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:0
(4:3)п
|Брайтон (Брайтон & Хов)