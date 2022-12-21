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    Ричард Чин - статистика

    #36 | Полузащитник
    Имя Ричард
    Фамилия Чин
    Команда Чарльтон
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 октября 2002 (20 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чарльтон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.01.2023 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:0 Чарльтон (Чарльтон)
    21.12.2022 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 1:0
    (4:3)п    		 Брайтон (Брайтон & Хов)
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