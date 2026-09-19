Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,50 млн

Тайлер Гудрем - статистика

Оксфорд
7 августа 2003 (23)
#11 | Полузащитник
Англия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Оксфорд
1 : 1
19.09.2026
Кембридж Юнайтед
70' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Оксфорд
3 : 0
12.09.2026
Бертон Альбион
74' - 90'
90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Лестер
0 : 4
05.09.2026
Оксфорд
70' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оксфорд
13
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
01.01.2026
Оксфорд
1' - 23'
22'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Оксфорд
0 : 1
29.12.2025
Суонси
1' - 90'
13'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Оксфорд
2 : 1
26.12.2025
Саутгемптон
1' - 90'
23'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Чарльтон
1 : 0
20.12.2025
Оксфорд
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Оксфорд
1 : 2
13.12.2025
Престон
64' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Блэкберн
1 : 1
09.12.2025
Оксфорд
87' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Суонси
2 : 0
06.12.2025
Оксфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Оксфорд
2 : 1
28.11.2025
Ипсвич Таун
76' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
25.11.2025
Оксфорд
1' - 66'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Оксфорд
1 : 1
22.11.2025
Мидлсбро
1' - 63'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Оксфорд
1 : 0
18.10.2025
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Уотфорд
2 : 1
04.10.2025
Оксфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
01.10.2025
Оксфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 1
27.09.2025
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
1 : 3
21.09.2025
Оксфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Оксфорд
2 : 2
13.09.2025
Лестер
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Оксфорд
2 : 2
30.08.2025
Ковентри
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
23.08.2025
Оксфорд
1' - 68'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Халл Сити
3 : 2
17.08.2025
Оксфорд
1' - 57'
9'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Оксфорд
0 : 1
09.08.2025
Портсмут
1' - 87'
64'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+