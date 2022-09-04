Вивальду - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Вивальду
|Фамилия
|Моура
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 января 2005 (18 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Вивальду
|Фамилия
|Моура
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 января 2005 (18 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2023
|90' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Верона (Верона)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|04.11.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|4:0
|Рома (Рим)