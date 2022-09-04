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    Вивальду - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Вивальду
    Фамилия Моура
    Команда Удинезе
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 января 2005 (18 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2023 90' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Верона (Верона)
    07.01.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    04.01.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    04.11.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    09.10.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    04.09.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 4:0 Рома (Рим)
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