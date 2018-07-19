Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010