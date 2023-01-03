Димитриос Метаксас - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Димитриос
|Фамилия
|Метаксас
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 декабря 2003 (19 лет)
|Имя
|Димитриос
|Фамилия
|Метаксас
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 декабря 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 46'
|ПАС
|0:1
|Волос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|24.02.2023
|Был в запасе
|Волос
|1:1
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 24 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Панатинаикос
|2:0
|Волос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Волос
|2:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|12
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -46'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Волос (Волос)
|24.02.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Волос (Волос)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|06.02.2023
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:3
|Волос (Волос)
|28.01.2023
|1' -13'
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|21.01.2023
|1' -56'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|16.01.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)
|08.01.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|Олимпиакос (Пирей)
|03.01.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Волос (Волос)
|28.12.2022
|76' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|АЕК (Афины)
|21.12.2022
|1' -67'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Волос (Волос)
|58'
|13.11.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|21'
|10.11.2022
|9' -90'
|Волос (Волос)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|05.11.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:5
|Панатинаикос (Афины)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|Волос (Волос)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:0
|Арис (Салоники)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|11.09.2022
|78' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Волос (Волос)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|0:1
|ОФИ (Ираклион)
|27.08.2022
|1' -56'
|АЕК (Афины)
|0:1
|Волос (Волос)
|35'
|19.08.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|3:3
|Астерас (Триполис)