Брайан Араухо - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Араухо
|Команда
|Жил Висенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Араухо
|Команда
|Жил Висенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Жил Висенте
|2:0
|Маритиму
|Португалия. Примейра, 23 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Порту
|1:2
|Жил Висенте
|Португалия. Примейра, 22 тур
|17.02.2023
|Был в запасе
|Жил Висенте
|1:1
|Визела
|Португалия. Примейра, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жил Висенте
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Жил Висенте (Барселуш)
|1:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|18.08.2022
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:0
|Жил Висенте (Барселуш)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Жил Висенте (Барселуш)
|4:0
|Рига (Рига)
|03.08.2022
|Был в запасе
|Рига (Рига)
|1:1
|Жил Висенте (Барселуш)