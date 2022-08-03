Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Брайан Араухо - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Брайан
    Фамилия Араухо
    Команда Жил Висенте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 апреля 2000 (22 года)
    Рост 189
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Жил Висенте 2:0 Маритиму Португалия. Примейра, 23 тур
    26.02.2023 Был в запасе Порту 1:2 Жил Висенте Португалия. Примейра, 22 тур
    17.02.2023 Был в запасе Жил Висенте 1:1 Визела Португалия. Примейра, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жил Висенте 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -90' Жил Висенте (Барселуш) 1:2 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    18.08.2022 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 4:0 Жил Висенте (Барселуш)
    11.08.2022 Был в запасе Жил Висенте (Барселуш) 4:0 Рига (Рига)
    03.08.2022 Был в запасе Рига (Рига) 1:1 Жил Висенте (Барселуш)
    • Читайте нас: 
    11