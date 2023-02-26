Андре Симоеш - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Симоеш
|Команда
|Жил Висенте
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Брага
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Симоеш
|Команда
|Жил Висенте
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Брага
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|Был в запасе
|Порту
|1:2
|Жил Висенте
|Португалия. Примейра, 22 тур