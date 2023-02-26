Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андре Симоеш - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Андре
    Фамилия Симоеш
    Команда Жил Висенте
    Состав Молодежный
    Родной город Брага
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 августа 2003 (19 лет)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 Был в запасе Порту 1:2 Жил Висенте Португалия. Примейра, 22 тур
    • Читайте нас: 
    11