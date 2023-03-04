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    Эмре Гекай - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Эмре
    Фамилия Гекай
    Команда Сивасспор
    Состав Молодежный
    Родной город Кайсери
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 февраля 2006 (17 лет)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Карагюмрюк 4:3 Сивасспор Турция. Суперлига, 24 тур
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