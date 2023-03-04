Эмре Гекай - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Эмре
|Фамилия
|Гекай
|Команда
|Сивасспор
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кайсери
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 февраля 2006 (17 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Эмре
|Фамилия
|Гекай
|Команда
|Сивасспор
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кайсери
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 февраля 2006 (17 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Карагюмрюк
|4:3
|Сивасспор
|Турция. Суперлига, 24 тур