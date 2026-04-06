Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Жоау Валиду - статистика

Арука
3 марта 2000 (26), Сетубал
#1 | Вратарь
185 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арука
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 28 тур
Арука
3 : 2
06.04.2026
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Морейренcе
0 : 1
21.03.2026
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Арука
1 : 2
14.03.2026
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Фамаликан
1 : 0
06.03.2026
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Порту
3 : 1
27.02.2026
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Арука
3 : 0
21.02.2026
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Каза Пиа
3 : 2
14.02.2026
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Арука
3 : 2
07.02.2026
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Риу Аве
0 : 3
31.01.2026
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Арука
1 : 2
24.01.2026
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
АВС
0 : 1
17.01.2026
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Тондела
3 : 1
03.01.2026
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Арука
2 : 2
28.12.2025
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Санта-Клара
0 : 0
21.12.2025
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Арука
1 : 0
14.12.2025
Алверка
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Эштрела
3 : 1
07.12.2025
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
0 : 4
01.12.2025
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Эшторил
4 : 3
07.11.2025
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
0 : 2
02.11.2025
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Бенфика
5 : 0
25.10.2025
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 1
05.10.2025
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Арука
0 : 4
29.09.2025
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Насьональ
1 : 2
20.09.2025
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Арука
0 : 2
14.09.2025
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
30.08.2025
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Арука
3 : 3
23.08.2025
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Спортинг
6 : 0
17.08.2025
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Арука
3 : 1
09.08.2025
АВС
1' - 90'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+