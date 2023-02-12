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    Максим Деман - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Максим
    Фамилия Деман
    Команда Кортрейк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 октября 2001 (21 год)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Кортрейк 0:1 Шарлеруа Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    24.02.2023 Был в запасе Зюлте-Варегем 3:3 Кортрейк Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    19.02.2023 Был в запасе Кортрейк 2:2 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    12.02.2023 Был в запасе Стандард 0:2 Кортрейк Бельгия. Про-Лига, 25 тур
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