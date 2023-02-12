Максим Деман - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Деман
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 октября 2001 (21 год)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Деман
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 октября 2001 (21 год)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Кортрейк
|0:1
|Шарлеруа
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|24.02.2023
|Был в запасе
|Зюлте-Варегем
|3:3
|Кортрейк
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Кортрейк
|2:2
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Стандард
|0:2
|Кортрейк
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур