Ореган Раве - статистика
#38 | Вратарь
|Имя
|Ореган
|Фамилия
|Раве
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 июля 2001 (21 год)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Ореган
|Фамилия
|Раве
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 июля 2001 (21 год)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли
|4:2
|Зюлте-Варегем
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Антверпен
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур