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    Ореган Раве - статистика

    #38 | Вратарь
    Имя Ореган
    Фамилия Раве
    Команда Оуд-Хеверли
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 июля 2001 (21 год)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Оуд-Хеверли 4:2 Зюлте-Варегем Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    26.02.2023 Был в запасе Оуд-Хеверли 1:1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 27 тур
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