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Albert Luque
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Месси на грани вылета из ЛЧ: следите за ответным матчем против «Баварией» с фрибетом в 2000 рублей!
19:42
Оффтоп
Касаткина в честь 8 Марта опубликовала романтическое фото со своей девушкой
1
19:07
Карасев раскрыл природу судейских ошибок
1
18:59
В Госдуме рассказали, сколько денег было потрачено на систему Fan ID
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18:49
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Фанат ПСВ отправился в тюрьму за нападение на вратаря «Севильи» во время матча
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19:59
Оффтоп
ЦСКА распотрошил «Северсталь», «Торпедо» вырвало победу над «Динамо» и другие результаты плей-офф КХЛ
19:35
Фото
Кокорин лично поздравил фанаток «Ариса» с 8 Марта на стадионе клуба
1
19:19
«Брюгге» уволил Паркера после вылета от «Бенфики». Тренер пробыл в клубе два месяца
19:13
Видео
«Девушки оценили». «Ростов» поздравил свою женскую команду с 8 Марта
18:39
Фото
Фанаты «Атлетика» разбросают бумажки с надписью «мафия» и знаком $ на матче с «Барсой»
18:30
Депутат Обухов – о голосовании по Fan ID: «В «Единой России» говорят: «Извини, нам приказали». Не они руководят правительством, а наоборот»
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18:19
Широков рассказал о своем отношении к Fan ID
18:05
«Джано молился и плакал. Меня трясло от страха». Нимели вспомнил, как самолет «Спартака» попал в жесткую турбулентность
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17:55
Депутат Обухов объяснил, почему власти РФ ввели Fan ID: «Это тест более глобальной системы, которая будет внедряться в обществе»
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17:46
«Это был полный ***». Нимели вспомнил, как не сыграл с «Ливерпулем» из-за Луиса Адриано
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17:37
Галицкий не отпустит Сперцяна из «Краснодара» до 2025 года
17:35
Спецпроект
Угадайте клуб по животному с логотипа
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17:24
Депутант Обухов: «Путин не обязан разбираться во всем, что подписывает. По Fan ID и пенсионной реформе ему вдули не то, что нужно»
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17:05
Экс-игрок «Спартака» Нимели вспомнил, как столкнулся с расизмом в России
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16:53
Быстров рассказал, что его разозлило в 18-м туре РПЛ
16:42
Уокера могут посадить в тюрьму за демонстрацию пениса в общественном месте
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16:38
Быстров назвал условие, при котором он оформит Fan ID
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16:34
Директор «Локо» Ульянов: «Надо смириться, что пока трансферов уровня Крыховяка, Чорлуки, Фернандеша не будет»
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16:33
Карасев рассказал, как относится к возможному переходу РФС в Азию
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16:26
Маслов оценил шансы «Спартака» выиграть чемпионат России в этом сезоне
16:20
В Италии сообщили о смерти бывшего тренера сборной России
16:13
Быстров назвал две причины, по которым Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России
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16:00
«Было весело». Футболистка сборной России рассказала, что ее впечатлило в работе патологоанатомом
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15:59
Карасев рассказал, как относится к введению послематчевых интервью судей
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15:52
В «Бешикташе» рассказали, в какой момент клуб вышел из сделки по Баринову
15:43
Оффтоп
Хоккеисты «Миннесоты» отказались надевать форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Калгари»
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15:42
Капелло назвал главный минус Миранчука
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Смородская – о Промесе: «Нет ничего хорошего, что футболисты скрываются в России от правосудия в своих странах»
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Albert Luque - статистика
#19 | Защитник
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