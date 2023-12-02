Георгиос Лиавас - статистика
#54 | Защитник
|Имя
|Георгиос
|Фамилия
|Лиавас
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Георгиос
|Фамилия
|Лиавас
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|69' - 90'
|Панетоликос
|1:0
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Волос
|1:1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 21 тур
|8'
|27.01.2024
|1' - 90'
|Панетоликос
|1:1
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 20 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|ОФИ
|1:0
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 19 тур
|38'
|14.01.2024
|1' - 70'
|Панетоликос
|0:4
|Арис
|Греция. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|19
|2
|3
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|69' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|03.02.2024
|1' -90'
|Волос (Волос)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|8'
|27.01.2024
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|20.01.2024
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|38'
|14.01.2024
|1' -70'
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|Арис (Салоники)
|07.01.2024
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:1
|Панетоликос (Агринио)
|90'
|04.01.2024
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|3:2
|Пансерраикос (Серрес)
|35'
|21.12.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|18.12.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:2
|АЕК (Афины)
|02.12.2023
|1' -86'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Кифисиас (Киффисиа)
|25.11.2023
|1' -80'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Панетоликос (Агринио)
|12.11.2023
|1' -46'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Панетоликос (Агринио)
|25'
|05.11.2023
|1' -85'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Астерас (Триполис)
|28.10.2023
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|3:1
|Панетоликос (Агринио)
|82'
|21.10.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Волос (Волос)
|45'
|08.10.2023
|46' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Панетоликос (Агринио)
|01.10.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|27.09.2023
|58' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|3:0
|Панетоликос (Агринио)
|16.09.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:5
|Панатинаикос (Афины)
|02.09.2023
|1' -90'
|Пансерраикос (Серрес)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)