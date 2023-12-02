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    Георгиос Лиавас - статистика

    #54 | Защитник
    Имя Георгиос
    Фамилия Лиавас
    Команда Панетоликос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 февраля 2001 (22 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 69' - 90' Панетоликос 1:0 Атромитос Греция. Суперлига, 22 тур
    03.02.2024 1' - 90' Волос 1:1 Панетоликос Греция. Суперлига, 21 тур
    8'
    27.01.2024 1' - 90' Панетоликос 1:1 ПАС Ламия Греция. Суперлига, 20 тур
    20.01.2024 1' - 90' ОФИ 1:0 Панетоликос Греция. Суперлига, 19 тур
    38'
    14.01.2024 1' - 70' Панетоликос 0:4 Арис Греция. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панетоликос 19 2 3 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 69' -90' Панетоликос (Агринио) 1:0 Атромитос (Перистери)
    03.02.2024 1' -90' Волос (Волос) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    8'
    27.01.2024 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    20.01.2024 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    38'
    14.01.2024 1' -70' Панетоликос (Агринио) 0:4 Арис (Салоники)
    07.01.2024 1' -90' Панатинаикос (Афины) 2:1 Панетоликос (Агринио)
    90'
    04.01.2024 1' -90' Панетоликос (Агринио) 3:2 Пансерраикос (Серрес)
    35'
    21.12.2023 1' -90' ПАС (Яннина) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    18.12.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 2:2 АЕК (Афины)
    02.12.2023 1' -86' Панетоликос (Агринио) 2:0 Кифисиас (Киффисиа)
    25.11.2023 1' -80' Олимпиакос (Пирей) 3:1 Панетоликос (Агринио)
    12.11.2023 1' -46' ПАОК (Салоники) 2:1 Панетоликос (Агринио)
    25'
    05.11.2023 1' -85' Панетоликос (Агринио) 0:1 Астерас (Триполис)
    28.10.2023 1' -90' Атромитос (Перистери) 3:1 Панетоликос (Агринио)
    82'
    21.10.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 2:0 Волос (Волос)
    45'
    08.10.2023 46' -90' АЕК (Афины) 3:0 Панетоликос (Агринио)
    01.10.2023 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    27.09.2023 58' -90' Панетоликос (Агринио) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    24.09.2023 Был в запасе Арис (Салоники) 3:0 Панетоликос (Агринио)
    16.09.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:5 Панатинаикос (Афины)
    02.09.2023 1' -90' Пансерраикос (Серрес) 1:1 Панетоликос (Агринио)
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