Льюис Уокер - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Уокер
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Уокер
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гиллинхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|90' -90'
|Херефорд (Херефорд)
|0:2
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)