Зак Джулс - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Зак
|Фамилия
|Джулс
|Команда
|Эксетер Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1997 (27 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Зак
|Фамилия
|Джулс
|Команда
|Эксетер Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1997 (27 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Уиган Атлетик
|1:2
|Эксетер Сити
|Англия. Первая лига, 32 тур
|06.02.2024
|1' - 90'
|Эксетер Сити
|2:1
|Питерборо Юнайтед
|Англия. Первая лига, 18 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Эксетер Сити
|0:1
|Бристоль Роверс
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Барнсли
|1:2
|Эксетер Сити
|Англия. Первая лига, 30 тур
|23.01.2024
|1' - 90'
|Бристоль Роверс
|0:1
|Эксетер Сити
|Англия. Первая лига, 13 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|Эксетер Сити
|0:0
|Кембридж Юнайтед
|Англия. Первая лига, 29 тур
|13.01.2024
|1' - 70'
|Блэкпул
|2:0
|Эксетер Сити
|Англия. Первая лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эксетер Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -65'
|Эксетер Сити (Эксетер)
|0:2
|Уиган Атлетик (Уиган)