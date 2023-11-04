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    Зак Джулс - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Зак
    Фамилия Джулс
    Команда Эксетер Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 февраля 1997 (27 лет)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Уиган Атлетик 1:2 Эксетер Сити Англия. Первая лига, 32 тур
    06.02.2024 1' - 90' Эксетер Сити 2:1 Питерборо Юнайтед Англия. Первая лига, 18 тур
    03.02.2024 1' - 90' Эксетер Сити 0:1 Бристоль Роверс Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 1' - 90' Барнсли 1:2 Эксетер Сити Англия. Первая лига, 30 тур
    23.01.2024 1' - 90' Бристоль Роверс 0:1 Эксетер Сити Англия. Первая лига, 13 тур
    20.01.2024 1' - 90' Эксетер Сити 0:0 Кембридж Юнайтед Англия. Первая лига, 29 тур
    13.01.2024 1' - 70' Блэкпул 2:0 Эксетер Сити Англия. Первая лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эксетер Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 1' -65' Эксетер Сити (Эксетер) 0:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    Россия
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