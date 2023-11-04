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    Нельсон Эбби - статистика

    #36 | Защитник
    Имя Нельсон
    Фамилия Эбби
    Команда Олимпиакос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 августа 2003 (20 лет)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.02.2024 Был в запасе Панатинаикос 2:0 Олимпиакос Греция. Суперлига, 21 тур
    28.01.2024 Был в запасе Олимпиакос 3:1 ПАС Греция. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рединг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2023 Был в запасе Истли (Истли) 2:1 Рединг (Рединг)
    04.11.2023 1' -90' Рединг (Рединг) 3:2 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    Россия
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