Нельсон Эбби - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Нельсон
|Фамилия
|Эбби
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 августа 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Нельсон
|Фамилия
|Эбби
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 августа 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.02.2024
|Был в запасе
|Панатинаикос
|2:0
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 21 тур
|28.01.2024
|Был в запасе
|Олимпиакос
|3:1
|ПАС
|Греция. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рединг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|Был в запасе
|Истли (Истли)
|2:1
|Рединг (Рединг)
|04.11.2023
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|3:2
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)