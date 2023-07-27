Элиас-Хофф Мелькерсен - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Элиас-Хофф
|Фамилия
|Мелькерсен
|Команда
|Стремсгодсет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 декабря 2002 (21 год)
|Рост
|178
|Имя
|Элиас-Хофф
|Фамилия
|Мелькерсен
|Команда
|Стремсгодсет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 декабря 2002 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хиберниан
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.08.2023
|74' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:1
|Люцерн (Люцерн)
|03.08.2023
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|6:1
|Интер (Эскальдес)
|27.07.2023
|1' -90'
|Интер (Эскальдес)
|2:1
|Хиберниан (Эдинбург)