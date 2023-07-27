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    Элиас-Хофф Мелькерсен - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Элиас-Хофф
    Фамилия Мелькерсен
    Команда Стремсгодсет
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 декабря 2002 (21 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хиберниан 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.08.2023 74' -90' Хиберниан (Эдинбург) 3:1 Люцерн (Люцерн)
    03.08.2023 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 6:1 Интер (Эскальдес)
    27.07.2023 1' -90' Интер (Эскальдес) 2:1 Хиберниан (Эдинбург)
    Россия
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