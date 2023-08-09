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    Сэм Лонг - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Сэм
    Фамилия Лонг
    Команда Оксфорд
    Состав Основной
    Родной город Оксфорд
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 января 1995 (29 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Блэкпул 1:1 Оксфорд Англия. Первая лига, 32 тур
    54'
    23.01.2024 1' - 35' Оксфорд 0:1 Барнсли Англия. Первая лига, 27 тур
    29'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оксфорд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2023 67' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 5:1 Оксфорд (Оксфорд)
    Россия
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