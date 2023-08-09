Сэм Лонг - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Лонг
|Команда
|Оксфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оксфорд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1995 (29 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Лонг
|Команда
|Оксфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оксфорд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1995 (29 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Блэкпул
|1:1
|Оксфорд
|Англия. Первая лига, 32 тур
|54'
|23.01.2024
|1' - 35'
|Оксфорд
|0:1
|Барнсли
|Англия. Первая лига, 27 тур
|29'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оксфорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2023
|67' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|5:1
|Оксфорд (Оксфорд)