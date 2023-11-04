Том Даллисон - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Том
|Фамилия
|Даллисон
|Команда
|Колчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1996 (28 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Том
|Фамилия
|Даллисон
|Команда
|Колчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1996 (28 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Хэрроджейт
|1:0
|Колчестер Юнайтед
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|27.01.2024
|72' - 90'
|Моркамб
|0:1
|Колчестер Юнайтед
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|80'
|13.01.2024
|1' - 90'
|Колчестер Юнайтед
|1:1
|Брэдфорд Сити
|Англия. Вторая лига, 28 тур
|59'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колчестер Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -72'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|3:2
|Колчестер Юнайтед (Колчестер)
|63'