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    Том Даллисон - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Том
    Фамилия Даллисон
    Команда Колчестер Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 февраля 1996 (28 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Хэрроджейт 1:0 Колчестер Юнайтед Англия. Вторая лига, 32 тур
    27.01.2024 72' - 90' Моркамб 0:1 Колчестер Юнайтед Англия. Вторая лига, 30 тур
    80'
    13.01.2024 1' - 90' Колчестер Юнайтед 1:1 Брэдфорд Сити Англия. Вторая лига, 28 тур
    59'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Колчестер Юнайтед 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 1' -72' Шрусбери Таун (Шрусбери) 3:2 Колчестер Юнайтед (Колчестер)
    63'
    Россия
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