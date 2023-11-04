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    Шон Клэр - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Шон
    Фамилия Клэр
    Команда Уиган Атлетик
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 сентября 1996 (27 лет)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 46' Уиган Атлетик 1:2 Эксетер Сити Англия. Первая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 62' Питерборо Юнайтед 2:3 Уиган Атлетик Англия. Первая лига, 31 тур
    57'
    27.01.2024 1' - 90' Уиган Атлетик 2:3 Стивенидж Англия. Первая лига, 30 тур
    20.01.2024 1' - 90' Уиган Атлетик 1:0 Рединг Англия. Первая лига, 29 тур
    13.01.2024 1' - 90' Нортгемптон Таун 1:1 Уиган Атлетик Англия. Первая лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уиган Атлетик 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.01.2024 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    01.12.2023 1' -90' Йорк Сити (Йорк) 0:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    04.11.2023 1' -19' Эксетер Сити (Эксетер) 0:2 Уиган Атлетик (Уиган)
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