Шон Клэр - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Клэр
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Клэр
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 46'
|Уиган Атлетик
|1:2
|Эксетер Сити
|Англия. Первая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 62'
|Питерборо Юнайтед
|2:3
|Уиган Атлетик
|Англия. Первая лига, 31 тур
|57'
|27.01.2024
|1' - 90'
|Уиган Атлетик
|2:3
|Стивенидж
|Англия. Первая лига, 30 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|Уиган Атлетик
|1:0
|Рединг
|Англия. Первая лига, 29 тур
|13.01.2024
|1' - 90'
|Нортгемптон Таун
|1:1
|Уиган Атлетик
|Англия. Первая лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уиган Атлетик
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.01.2024
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|01.12.2023
|1' -90'
|Йорк Сити (Йорк)
|0:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|04.11.2023
|1' -19'
|Эксетер Сити (Эксетер)
|0:2
|Уиган Атлетик (Уиган)