Уилл Эванс - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Уилл
|Фамилия
|Эванс
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 1997 (26 лет)
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Уилл
|Фамилия
|Эванс
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 1997 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 79'
|Уолсолл
|0:3
|Ньюпорт Каунти
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|15'
|03.02.2024
|1' - 90'
|Ньюпорт Каунти
|2:1
|Суиндон Таун
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|53'
|28.01.2024
|1' - 90'
|Ньюпорт Каунти
|2:4
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|47'
|20.01.2024
|1' - 90'
|Ньюпорт Каунти
|1:0
|Рексхэм
|Англия. Вторая лига, 29 тур
|55'
|16.01.2024
|1' - 90'
|Истли
|1:3
|Ньюпорт Каунти
|Англия. Кубок, 1/32 финала, повторный матч
|79'
|13.01.2024
|1' - 90'
|Донкастер Роверс
|0:1
|Ньюпорт Каунти
|Англия. Вторая лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюпорт Каунти
|5
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2024
|1' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|2:4
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|47'
|16.01.2024
|1' -90'
|Истли (Истли)
|1:3
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|79'
|06.01.2024
|1' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|1:1
|Истли (Истли)
|12.12.2023
|Был в запасе
|Барнет (Лондон)
|1:4
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|02.12.2023
|1' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|1:1
|Барнет (Лондон)
|04.11.2023
|1' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|2:0
|Олдхэм (Олдхэм)