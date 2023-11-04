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    Уилл Эванс - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Уилл
    Фамилия Эванс
    Команда Ньюпорт Каунти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 июля 1997 (26 лет)
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 79' Уолсолл 0:3 Ньюпорт Каунти Англия. Вторая лига, 32 тур
    15'
    03.02.2024 1' - 90' Ньюпорт Каунти 2:1 Суиндон Таун Англия. Вторая лига, 31 тур
    53'
    28.01.2024 1' - 90' Ньюпорт Каунти 2:4 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок, 1/16 финала
    47'
    20.01.2024 1' - 90' Ньюпорт Каунти 1:0 Рексхэм Англия. Вторая лига, 29 тур
    55'
    16.01.2024 1' - 90' Истли 1:3 Ньюпорт Каунти Англия. Кубок, 1/32 финала, повторный матч
    79'
    13.01.2024 1' - 90' Донкастер Роверс 0:1 Ньюпорт Каунти Англия. Вторая лига, 28 тур
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