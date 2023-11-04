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    Натан Бакстер - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Натан
    Фамилия Бакстер
    Команда Болтон
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 ноября 1998 (25 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2024 1' - 23' Кембридж Юнайтед 0:0 Болтон Англия. Первая лига, 18 тур
    03.02.2024 1' - 90' Болтон 1:1 Барнсли Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 1' - 90' Карлайл Юнайтед 1:4 Болтон Англия. Первая лига, 30 тур
    23.01.2024 1' - 90' Болтон 1:0 Челтенхэм Англия. Первая лига, 28 тур
    20.01.2024 1' - 90' Лейтон Ориент 1:0 Болтон Англия. Первая лига, 29 тур
    16.01.2024 1' - 90' Болтон 1:2 Лутон Таун Англия. Кубок, 1/32 финала, повторный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.01.2024 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Лутон Таун (Лутон)
    07.01.2024 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 0:0 Болтон (Болтон)
    02.12.2023 1' -90' Болтон (Болтон) 5:1 Хэрроджейт (Хэрроджейт)
    04.11.2023 1' -90' Болтон (Болтон) 4:0 Солихалл Мурс (Солихалл)
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