Натан Бакстер - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Бакстер
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 ноября 1998 (25 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Бакстер
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 ноября 1998 (25 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2024
|1' - 23'
|Кембридж Юнайтед
|0:0
|Болтон
|Англия. Первая лига, 18 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Болтон
|1:1
|Барнсли
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Карлайл Юнайтед
|1:4
|Болтон
|Англия. Первая лига, 30 тур
|23.01.2024
|1' - 90'
|Болтон
|1:0
|Челтенхэм
|Англия. Первая лига, 28 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|Лейтон Ориент
|1:0
|Болтон
|Англия. Первая лига, 29 тур
|16.01.2024
|1' - 90'
|Болтон
|1:2
|Лутон Таун
|Англия. Кубок, 1/32 финала, повторный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2024
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Лутон Таун (Лутон)
|07.01.2024
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|02.12.2023
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|5:1
|Хэрроджейт (Хэрроджейт)
|04.11.2023
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|4:0
|Солихалл Мурс (Солихалл)