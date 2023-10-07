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    Давид Броукал - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Броукал
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 марта 1996 (27 лет)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Динамо 3:0 Баник Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 3:0 Баник (Острава)
    16.12.2023 Был в запасе Богемианс 1905 (Прага) 0:0 Динамо (Ческе-Будеевице)
    13.12.2023 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    10.12.2023 Был в запасе Виктория (Пльзень) 5:0 Динамо (Ческе-Будеевице)
    25.11.2023 Был в запасе Славия (Прага) 2:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    11.11.2023 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 0:1 Теплице (Теплице)
    05.11.2023 Был в запасе Слован (Либерец) 1:0 Динамо (Ческе-Будеевице)
    28.10.2023 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 0:1 Пардубице (Пардубице)
    22.10.2023 Был в запасе Спарта (Прага) 4:0 Динамо (Ческе-Будеевице)
    07.10.2023 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 1:0 Карвина (Карвина)
    30.09.2023 89' -90' Фастав (Злин) 1:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    23.09.2023 1' -58' Динамо (Ческе-Будеевице) 1:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    16.09.2023 1' -69' Сигма (Оломоуц) 2:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    02.09.2023 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 2:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    20.08.2023 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 3:0 Богемианс 1905 (Прага)
    13.08.2023 1' -68' Динамо (Ческе-Будеевице) 2:5 Виктория (Пльзень)
    05.08.2023 Был в запасе Градец-Кралове (Градец-Кралове) 5:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    30.07.2023 85' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 1:3 Славия (Прага)
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