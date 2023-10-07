Давид Броукал - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Броукал
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1996 (27 лет)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Броукал
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1996 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|3:0
|Баник (Острава)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|13.12.2023
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|10.12.2023
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|5:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|2:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:1
|Теплице (Теплице)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:1
|Пардубице (Пардубице)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Спарта (Прага)
|4:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:0
|Карвина (Карвина)
|30.09.2023
|89' -90'
|Фастав (Злин)
|1:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|23.09.2023
|1' -58'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|16.09.2023
|1' -69'
|Сигма (Оломоуц)
|2:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|02.09.2023
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|20.08.2023
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|3:0
|Богемианс 1905 (Прага)
|13.08.2023
|1' -68'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:5
|Виктория (Пльзень)
|05.08.2023
|Был в запасе
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|5:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|30.07.2023
|85' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:3
|Славия (Прага)