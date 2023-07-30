Якуб Матоушек - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Матоушек
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 октября 1999 (24 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Матоушек
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 октября 1999 (24 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2023
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:5
|Виктория (Пльзень)
|05.08.2023
|81' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|5:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|30.07.2023
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:3
|Славия (Прага)