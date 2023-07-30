Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Якуб Матоушек - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Якуб
    Фамилия Матоушек
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 октября 1999 (24 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2023 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 2:5 Виктория (Пльзень)
    05.08.2023 81' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 5:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    30.07.2023 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 1:3 Славия (Прага)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+