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    Элдар Шехич - статистика

    #11 | Защитник
    Имя Элдар
    Фамилия Шехич
    Команда Баник
    Состав Основной
    Родной город Сараево
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 апреля 2000 (23 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.02.2024 82' - 90' Баник 0:1 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
    10.02.2024 1' - 46' Динамо 3:0 Баник Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
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