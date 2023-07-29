Элдар Шехич - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Элдар
|Фамилия
|Шехич
|Команда
|Баник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 2000 (23 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Элдар
|Фамилия
|Шехич
|Команда
|Баник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 2000 (23 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.02.2024
|82' - 90'
|Баник
|0:1
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
|10.02.2024
|1' - 46'
|Динамо
|3:0
|Баник
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Баник
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.02.2024
|82' -90'
|Баник (Острава)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|10.02.2024
|1' -46'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|3:0
|Баник (Острава)
|17.12.2023
|1' -69'
|Баник (Острава)
|2:3
|Славия (Прага)
|09.12.2023
|84' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|2:3
|Баник (Острава)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:0
|Баник (Острава)
|06.08.2023
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|3:1
|Баник (Острава)
|29.07.2023
|70' -90'
|Баник (Острава)
|0:0
|Словацко (Угерске-Градиште)