Юрий-Владимир Герета - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Юрий-Владимир
|Отчество
|Остапович
|Фамилия
|Герета
|Команда
|Рух
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Львов
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 января 2004 (20 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Юрий-Владимир
|Отчество
|Остапович
|Фамилия
|Герета
|Команда
|Рух
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Львов
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 января 2004 (20 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2023
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Рух (Львов)
|04.12.2023
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|0:0
|Рух (Львов)
|26.11.2023
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Рух (Львов)
|12.11.2023
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:2
|Рух (Львов)
|01.11.2023
|1' -90'
|Рух (Львов)
|0:2
|Днепр-1 (Днепр)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|2:5
|Рух (Львов)
|06.08.2023
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|4:1
|Ворскла (Полтава)
|29.07.2023
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|2:1
|Заря (Луганск)