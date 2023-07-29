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    Юрий-Владимир Герета - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Юрий-Владимир
    Отчество Остапович
    Фамилия Герета
    Команда Рух
    Состав Молодежный
    Родной город Львов
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 января 2004 (20 лет)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рух 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2023 Был в запасе Ворскла (Полтава) 1:1 Рух (Львов)
    04.12.2023 Был в запасе Заря (Луганск) 0:0 Рух (Львов)
    26.11.2023 1' -90' Динамо (Киев) 2:0 Рух (Львов)
    12.11.2023 1' -90' Черноморец (Одесса) 2:2 Рух (Львов)
    01.11.2023 1' -90' Рух (Львов) 0:2 Днепр-1 (Днепр)
    22.10.2023 Был в запасе Верес (Ровно) 2:5 Рух (Львов)
    06.08.2023 Был в запасе Рух (Львов) 4:1 Ворскла (Полтава)
    29.07.2023 Был в запасе Рух (Львов) 2:1 Заря (Луганск)
    Россия
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