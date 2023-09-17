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    Денис Пидгурский - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Денис
    Отчество Степанович
    Фамилия Пидгурский
    Команда Рух
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 мая 2003 (20 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рух 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2023 1' -90' Ворскла (Полтава) 1:1 Рух (Львов)
    04.12.2023 81' -90' Заря (Луганск) 0:0 Рух (Львов)
    26.11.2023 26' -90' Динамо (Киев) 2:0 Рух (Львов)
    12.11.2023 1' -78' Черноморец (Одесса) 2:2 Рух (Львов)
    06.11.2023 Был в запасе Рух (Львов) 2:2 Оболонь (Киев)
    01.11.2023 Был в запасе Рух (Львов) 0:2 Днепр-1 (Днепр)
    28.10.2023 1' -73' Рух (Львов) 0:0 Александрия (Александрия)
    22.10.2023 1' -46' Верес (Ровно) 2:5 Рух (Львов)
    08.10.2023 Был в запасе Рух (Львов) 0:0 Минай (Минай)
    17.09.2023 Был в запасе ЛНЗ (Черкасы) 2:1 Рух (Львов)
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