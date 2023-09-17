Денис Пидгурский - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Степанович
|Фамилия
|Пидгурский
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 мая 2003 (20 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Денис
|Отчество
|Степанович
|Фамилия
|Пидгурский
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 мая 2003 (20 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2023
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Рух (Львов)
|04.12.2023
|81' -90'
|Заря (Луганск)
|0:0
|Рух (Львов)
|26.11.2023
|26' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Рух (Львов)
|12.11.2023
|1' -78'
|Черноморец (Одесса)
|2:2
|Рух (Львов)
|06.11.2023
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|2:2
|Оболонь (Киев)
|01.11.2023
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|0:2
|Днепр-1 (Днепр)
|28.10.2023
|1' -73'
|Рух (Львов)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|22.10.2023
|1' -46'
|Верес (Ровно)
|2:5
|Рух (Львов)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|0:0
|Минай (Минай)
|17.09.2023
|Был в запасе
|ЛНЗ (Черкасы)
|2:1
|Рух (Львов)