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    Филип Жак - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Филип
    Фамилия Жак
    Команда Теплице
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Спарта 4:1 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    26.02.2023 46' - 90' Яблонец 4:1 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    18.02.2023 75' - 90' Теплице 1:1 Славия Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Теплице 19 7 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Спарта (Прага) 4:1 Теплице (Теплице)
    26.02.2023 46' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 4:1 Теплице (Теплице)
    18.02.2023 75' -90' Теплице (Теплице) 1:1 Славия (Прага)
    04.02.2023 Был в запасе Теплице (Теплице) 0:5 Баник (Острава)
    28.01.2023 1' -63' Богемианс 1905 (Прага) 2:0 Теплице (Теплице)
    12.11.2022 1' -77' Теплице (Теплице) 2:1 Слован (Либерец)
    6'
    06.11.2022 1' -73' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 3:0 Теплице (Теплице)
    30.10.2022 1' -73' Теплице (Теплице) 2:1 Сигма (Оломоуц)
    22'
    23.10.2022 54' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 2:1 Теплице (Теплице)
    59'
    15.10.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 0:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    08.10.2022 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 4:1 Теплице (Теплице)
    42'
    02.10.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 5:1 Пардубице (Пардубице)
    41' 73' 82' 58'
    17.09.2022 1' -77' Зброевка (Брно) 2:2 Теплице (Теплице)
    10.09.2022 61' -90' Теплице (Теплице) 2:2 Спарта (Прага)
    03.09.2022 46' -90' Теплице (Теплице) 3:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    63'
    31.08.2022 1' -62' Славия (Прага) 6:0 Теплице (Теплице)
    27.08.2022 1' -64' Теплице (Теплице) 0:0 Фастав (Злин)
    20.08.2022 90' -90' Баник (Острава) 1:2 Теплице (Теплице)
    06.08.2022 1' -46' Слован (Либерец) 5:1 Теплице (Теплице)
    30.07.2022 62' -90' Теплице (Теплице) 2:2 Виктория (Пльзень)
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