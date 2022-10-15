Филип Жак - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Жак
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Жак
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Спарта
|4:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|26.02.2023
|46' - 90'
|Яблонец
|4:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|18.02.2023
|75' - 90'
|Теплице
|1:1
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Теплице
|19
|7
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|26.02.2023
|46' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|18.02.2023
|75' -90'
|Теплице (Теплице)
|1:1
|Славия (Прага)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Теплице (Теплице)
|0:5
|Баник (Острава)
|28.01.2023
|1' -63'
|Богемианс 1905 (Прага)
|2:0
|Теплице (Теплице)
|12.11.2022
|1' -77'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Слован (Либерец)
|6'
|06.11.2022
|1' -73'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:0
|Теплице (Теплице)
|30.10.2022
|1' -73'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Сигма (Оломоуц)
|22'
|23.10.2022
|54' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:1
|Теплице (Теплице)
|59'
|15.10.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|08.10.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|42'
|02.10.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|5:1
|Пардубице (Пардубице)
|41' 73' 82' 58'
|17.09.2022
|1' -77'
|Зброевка (Брно)
|2:2
|Теплице (Теплице)
|10.09.2022
|61' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:2
|Спарта (Прага)
|03.09.2022
|46' -90'
|Теплице (Теплице)
|3:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|63'
|31.08.2022
|1' -62'
|Славия (Прага)
|6:0
|Теплице (Теплице)
|27.08.2022
|1' -64'
|Теплице (Теплице)
|0:0
|Фастав (Злин)
|20.08.2022
|90' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Теплице (Теплице)
|06.08.2022
|1' -46'
|Слован (Либерец)
|5:1
|Теплице (Теплице)
|30.07.2022
|62' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:2
|Виктория (Пльзень)